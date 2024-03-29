وفاء مكي تكشف عن سبب ترددها في قبول العمل مع أحمد زكي (فيديو)

أحمد جودة - القاهرة - وفاء مكي: كنت خائفة من المشاركة في «ضد الحكومة» مع أحمد زكي

كشفت الفنانة وفاء مكي، تفاصيل تجسيدها دور الراقصة في فيلم ضد الحكومة، بطولة الفنان الراحل أحمد زكي.

فيديو.. وفاء مكي: كنت خائفة من المشاركة في "ضد الحكومة" مع أحمد زكي

وقالت الفنانة وفاء مكي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، كانت خايفة أشارك في الفيلم بعد نجاحي في فيلم الراية البيضاء ومسلسل ذئاب الجبل، وذهبت للأستاذ عاطف الطيب فقالي لي:" إنتي في أيدي أمينة".

وتابعت الفنانة وفاء مكي: "روحت فصلت بدل الرقص على حسابي، ونجوم العمل انبهروا برقصي".