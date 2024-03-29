"العتاولة" للسقا وطارق لطفي يتصدر تريند رقم ١ بمنصة X

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل العتاولة للنجم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة ترند رقم ١ بمنصة X بعد عرض الحلقة الـ١٨ أمس على منصة واتش ات.









ملخص أحداث الحلقة الـ١٨ من مسلسل العتاولة













شهدت الحلقة 18 من مسلسل "العتاولة" تعرض المحل الخاص بنصار وحنة للتخريب، فيما ذهبت شادية لمنزل سعد بهدف الانتقام منه ومحاولة قتله بالسكين، إلا أنها تعرضت للضرب بشدة وطردت من المنزل.





تواصل الخواجة مع عيسى الوزان ويطلب منه تسليم جوني التمثال، معلمًا إياه بوصول قطعة الآثار إليه قريبًا.عائشة تقوم بزيارة لابنها مالك، لكنها تكتشف أنه مختلف تمامًا عنها، في المقابل، تلتقي يسرى ابنها فارس.





يتعرض مالك لحادث أثناء تواجده مع عائشة، مما يؤدي إلى وقوع أزمة كبيرة.





خضر يزور ديحة وتخبره أنها قررت الابتعاد عنه، فيما يقرر هو الرحيل أيضًا بعد أن كان يفكر في ذلك.





وكشفت الحلقة أن حنة حامل وتنتظر مولودها الأول من نصار، بينما قامت سترة بتهديد عم خميس بكشف سره الذي يخفيه عن الجميع بخصوص نصار، مهددة بفضح أن نصار هو ابنه وليس ابنها.







أحداث مسلسل العتاولة





تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.









فريق عمل العتاولة



يذكر أن مسلسل " العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.

مواعيد مسلسل العتاولة



يتساءل عدد كبير من الجمهور حول مواعيد طرح مسلسل العتاولة، والذي سيكون عرضه حصريا من خلال قناة MBC masr، وسيكون العرض الأول في تمام الساعة 7 مساءً، والإعادة الساعة 2 مساءً.



كما يعرض على قناة MBC masr 2 الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 3 عصرًا، كما سيتم عرضه من خلال منصة شاهد.