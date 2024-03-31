تعرف على ملخص الحلقة السادسة من جودر

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهدت الحلقة السادسة من جودر الكثير من الأحداث، حيث بدأ جودر رحلته البحرية من أجل التجارة، وصعد المركب مع الملاح سعدون.

اتفق سعدون مع شومان على قتل جودر خلال الرحلة البحرية، وضرب سعدون جودر على راسه وكتفه وألقاه أسفل المركب، وجاءت شواهى - نور - على المركب لتأخذ جودر لكن سعدون منعها لأنه يريد قتله لتعبر عن غضبها العارم لأنها تريد أخذ جودر وتقتل سعدون وتشعل النيران فى المركب.

وخلال الأحداث وقع شهريار مغشيا عليه، جاء الحكيم لعلاجه وطمئن شهرزاد عليه، خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جودر، وقال لها يعانى من حمى اليوم الواحد درجة الحرارة ترتفع ويبتدى يهزى بالكلام، وظل يردد شهريار الخاينة أقطع رقبتها يا مسرور بس شهر زاد لا بلاش شهرزاد.

وتحدث الحكيم مع شهرزاد أن شهريار الكل يراه الملك المهاب وسفك الدماء سهل له ولكن لا أحد استطاع أن يرى أزمته الداخلية والخيانة التى تعرض لها وعقدة لا يستطيع التخلص منها وعليه مواجه الأمر.

وعندما فاق شهريار سأل شهرزاد ماذا حدث لجودر فى رحلته قالت له:" أعرف اللى حصل الأول لجودر فوق المركب".