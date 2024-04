تعرف على موعد الحلقة ال22 لمسلسل بيت الرفاعي والقنوات الناقلة له

القاهرة - محمد ابراهيم -



يترقب الجمهور الحلقة ال22 لمسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة، حيث أعلنت قناة on موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الثامنة والذي يقدمه الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني لعام 2024 ويتطرق من خلاله إلى تجارة الآثار والصراع على الميراث.

القنوات الناقلة لمسلسل بيت الرفاعي



يُعرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13 على قناة on في المواعيد الآتية:

في تمام الساعة الـ 9 مساء، بينما تأتي الإعادة فى تمام الساعة الـ 1:30 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة الـ 9:15 صباح اليوم التالي، ويُعرض أيضًا على قناة ON Drama في المواعيد التالية: الساعة 12 منتصف الليل

والإعادة الساعة 6 صباحا والإعادة الثانية الساعة 4:30 مساء ويُعرض المسلسل أيضًا عبر منصة Watch iT.

يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دول“كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك كورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق