ثقافة البحيرة تقدم العرض المسرحي "6 شخصيات تبحث عن مؤلف" على مسرح ثقافة أبو المطامير

القاهرة - محمد ابراهيم -

قدم فرع ثقافة البحيرة أولى ليالي العرض المسرحي "6 شخصيات تبحث عن مؤلف" ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي "6 شخصيات تبحث عن مؤلف"

العرض لفرقة قصر ثقافة أبو المطامير، عن نص الكاتب الإيطالي لويجي برانديللو، رؤية وإخراج محمد البياع وتدور أحداثه حول مخرج يستعد لتقديم عمل مسرحي جديد، وأثناء البروفات يعتلي خشبة المسرح أسرة مكونة من 6 أشخاص، ويطلبون من المخرج أن يقدم قصتهم كعرض مسرحي باعتبارها دراما حقيقية تستحق الظهور.

يرفض المخرج في البداية، ثم يبدي إعجابه بالفكرة، ويبدأ في التعرف على حكاية ومأساة كل شخص منهم، وفجأة يتوقف الأشخاص عن الحديث ولا تُستكمل القصة، فيثور المخرج ويقوم بطردهم، وتنطفئ أضواء المسرح على اعتبار أن العرض انتهى، ولكن يبقى مخرج العرض في حيرة من أمره، ويستاءل هل ما عُرض أمامه حقيقة أم خيال ؟؟

صناع العرض المسرحي "6 شخصيات تبحث عن مؤلف"

"6 شخصيات تبحث عن مؤلف" تمثيل أحمد أبو عوف، عادل الجندي، أحمد مهران، إسلام فارس، ضمراني عبد الكريم، أدهم مهران، مريم هشام، طمان أحمد، إبراهيم حسن، سامي عبد المسيح، روفيدا أبو الفضل، أيهاب الجالي، ربيع عماد، أحمد هارون، مصطفى مطاوع، بسملة أحمد، باريس بطرس، شيماء ربيع، كنزى محمد، قمر حسن، منة محمد، ومروان محمد، دراما تورج أحمد أبو عوف، تنفيذ ملابس شروق نبيل، تأليف موسيقي أحمد الدمنهوري، كيروجراف كريم خليل، مهندس ديكور شادي قطامش، مخرج منفذ أحمد أبو عوف.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويقدم بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني.

ويعرض يوميا بالمجان على مسرح قصر ثقافة أبو المطامير في تمام التاسعة مساء، حتى 5 أبريل الحالي.

افتتاح قصر ثقافة أبو المطامير

ويشار أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، افتتحت قصر ثقافة أبو المطامير، في 19 سبتمبر الماضي على مساحة 1200 متر مربع، وذلك بالتزامن مع احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي وذكرى انتصار أهالي رشيد على حملة فريزر، وأعلنت "الكيلاني" إطلاق اسم الفنان الراحل محمود الجندي، على مسرح القصر؛ تخليدا لذكراه وكونه كان أحد أبناء مدينة أبو المطامير الساعين لإنشاء القصر.