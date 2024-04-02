سهرة رمضانية بكفر طحلة في ختام ليالي رمضان الثقافية والفنية بالقليوبية

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت مكتبة كفر طحلة، ختام ليالي رمضان الثقافية والفنية والتي نظمها فرع ثقافة القليوبية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بشهر رمضان في إطار برامج وزارة الثقافة.

أمسية شعرية

افتتحت الفعاليات التي أدارها الشاعر طارق عمران، بأمسية شعرية استهلت بقصيدة "وصايا أبي العباس الأسطنهي" للشاعر ماجد الهدهد، وقصيدة "حبايب أولاد حبايب" للشاعر السيد حسانين، ثم قصيدة بعنوان "الشايب لما يتعاجب" للشاعر إبراهيم الدسوقي، إلى جانب ورشة ومسابقة أجمل رسمة، ومسابقة فانوس رمضان وفازت به الطالبة چومانة أنور الخولي، وذلك بحضور الفنان ياسر فريد مدير عام الثقافة بالقليوبية.

يشار إلى أن ثقافة القليوبية قدمت على مدار أربع عشرة ليلة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية حيث عُقدت ثلاث عشرة أمسية شعرية شارك فيها مجموعة كبيرة من الشعراء أعضاء أندية الأدب بالمحافظة، وثلاث محاضرات حول الوجدان المصري في شهر رمضان المبارك وكذلك العادات والتقاليد المصرية خلال الشهر الكريم، كما عُرض بأندية السينما أفلام تسجيلية وكارتون للأطفال، إضافة لإقامة اثنين وعشرين مسابقة فنية، وفي المعلومات العامة للأطفال تم خلالها تسليم مجموعة من الجوائز العينية مثل فانوس رمضان ومجلات قطر الندى.

فرق الموسيقى العربية

كما شاركت فرق الموسيقى العربية بقصري ثقافة بنها والقناطر الخيرية وفرقة الإنشاد الديني بقصر ثقافة بنها وفرقة الآلات الشعبية والمزمار البلدي ببيت ثقافة شبين القناطر في إحياء عشر ليال، قدمت بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي.

الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان

وقدمت هيئة قصور الثقافة برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، ويتضمن فعاليات تتنوع بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون التشكيلية، وغيرها، ولاقت الفعاليات إقبالا جماهيريا غفيرا وتفاعلا كبيرا من أبناء المحافظات.

