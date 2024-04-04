نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة الماضي وقرارات سريعة تقلب الأحداث.. ملخص حلقة 9 من دون سابق إنذار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عُرضت اليوم الحلقة التاسعة من مسلسل دون سابق إنذار وشهدت الحلقة تطورات سريعة بالأحداث من عودة الماضي فجأة إلى اتخاذ قرارات ستقلب الموازين.



وبدأت أحداث الحلقة بمشهد فلاش باك لعام 2021 بين آسر ياسين (مروان) وعائشة بن أحمد (ليلى).

ومن جهة أخرى عرضت الحلقة محاولة آسر ياسين للعثور على ابنه، ويتلقى اتصال هاتفي من ابن عمه يخبره أنه وجد عنوان الممرضة ليذهب لها، وبالفعل يذهب لكنه لم يجدها، ولكن بعد ثواني يحدثه أحد بأنها تتواجد في شارع أمامهم وبالفعل يذهب معها وعند التحدث معها يتعرض لضرب عنيف من أبناء المنطقة.



يعود إلى البيت ويحكي ما حدث إلى زوجته، وفي في هذه اللحظة تتخذ قرار سريعة لم يكن يريده هو، فقامت بالدخول على إحدى جروبات المفقودين وتحدثت بشكل مخفي عن مشكلتها حتى يتواصل الناس معها.

ومع حصول ليلى على ترقية في العمل تزيد حجم المسئوليات عليها وتعطيها الحافز لبذل المزيد من الجهد، ولكنها تتفاجأ بباسم الذى يقدم شخصيته النجم عمر الشناوى، في الشركة وهو يريد الحديث معها.



فريق عمل مسلسل دون سابق إنذار



وهو من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، والمسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة.

قصة مسلسل دون سابق إنذار





وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول زوجين ينتظران مولودهما الأول، وفجأة يكتشفان مشكلة كبيرة عندما يتم نجلهما العامالسادس، وإصابته بالسرطان.

تبدأ المشكلة الحقيقة والبحث عن علاج وهو في ذلك السن، خاصة أنه يحتاج إلى عملية عاجلة لنقل عظام، ويحاولان البحث عن متبرع.

مواعيد مسلسل دون سابق إنذار



المسلسل ستكون مواعيد عرضه كالتالي على شبكة قنوات DMC وArt حكايات

Dmc: 6:30 PM

Dmc drama: 8:00 PM

Watchit: 6:30