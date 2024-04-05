حسن البلام: "لست من جمهور عادل إمام ومش بيضحكني"

القاهرة - محمد ابراهيم - نجح الفنان الكويتي حسن البلام في خطف قلوب الجمهور من خلال أحدث ظهور له ببرنامج بودكاست بيج تايم مع عمرو أديب، وتحدث حسن خلال لقائه عن الأدوار الفنية التي ندم على أدائها خلال مسيرته الفنية، وغيرها من الأمور.

وقال حسن البلام:" أنا لست من جمهور الفنان عادل إمام، ولا أضحك عندما أشاهد أعماله الفنية، رغم الجماهيرية التي يتمتع بها في العالم العربي كله".

وأضاف:" هناك "إفيه" واحد فقط، أتفاعل معه بالضحك كلما اسمعه، وهو: "يقولون إن أبا سفيان ذهب بتجارة إلى الشام، فخرج عليه أتباع الدين الجديد، ولكنه كان ماكرًا فاتخذ طريق صلاح سالم"، قائلًا: "أصرخ من الضحك بسبب هذا الإفيه، كونه يحمل فكرة مختلفة".

من هو حسن البلام؟



يشار إلى أن حسن البلام، هو ممثل كويتي، بدأ مشواره الفني في منتصف التسعينات القرن العشرين، من خلال مسرحية الذيب والعنوان الثلاث، ثم توالت أعماله الفنية فشارك في أكثر من عملا فنيا سواء أكان في المسرح أو التلفزيون، ومن أبرز أعماله قرقيعان، طاش ما طاش، سوالف الحريم، داوديات، إلى جانب مشاركته في الفيلم السينمائي طرب فاشن.

آخر أعمال حسن البلام



والجدير بالذكر آخر أعمال حسن البلام مسلسل ورثة ابن عاقول، تدور الأحداث في سوق محلية قديمة تُدعى بسوق الجت، حيث ينشأ صراع بين الباعة والتجار، ويعرض المسلسل المواقف التي تصادفها الشخصيات الخيالية أثناء عملها في السوق.

أبطال مسلسل ورثة بن عاقول

مسلسل ورثة بن عاقول بطولة حسن البلام، سماح فهد البناي، عبد العزيز النصار، خالد المظفر، عبد الله الخضر، والعمل من تأليف مريم نصير، وإخراج عيسى دياب.