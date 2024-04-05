نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيثن هوك بطلا لمسلسل جديد مقتبس بعنوان Happiness Falls في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم الكبير ايثن هوك للمشاركة كبطل رئيسي في مشروع تليفزيوني جديد سيكون مقتبس من رواية حققت اعلى مبيعات، ووفق ديد لاين، المسلسل التليفزيوني الذي يقترب من بطولته هوك، سيكون مقتبس من رواية بعنوان Happiness Falls لمؤلفة تدعى أنجي كيمز.

في السياق نفسه، كانت قد كشفت شركة الانتاج السينمائي "لايونز جيت" عن نيتها لتحويل مجموعة من مشروعاتها السينمائية الناجحة لاعمال تليفزيونية، ووفق ديد لاين، هذه الخطوة قد تشمل مستقبلا افلام جون ويك، وافلام توايلايت، التي تسعى الشركة لتقديمها للتليفزيون.

وتقرر رسميا العمل على مسلسل جديد تكن احداثه مشتقة من عالم أفلام الرعب الشهير "ذا كونجورينج"، وتحصل شبكة HBO على حقوق عرضه، ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، هذا المسلسل، سيستكمل أحداث الأفلام التي طرحت سابقا من هذه السلسلة، وسيعرض عبر شبكة HBO MAX للبث المدفوع.

والمسلسل، سيكون من الاعمال التليفزيونية التي تشدن به شركة ورنور بروز، خدمتها الجديدة بعد دمجها مع شبكة ديسكفري وhbo.

جديد أخبار التليفزيوني بهوليوود

يأتي ذلك، بعد ان كشفت مصادر من داخل شركة الانتاج السينمائي الامريكية العملاقة Warner Bros، عن ان هناك محادثات بشأن اطلاق مسلسل تليفزيوني لعالم أفلام هاري بوتر.

ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن هناك نقاش مع جي كي رولينج، للعمل على مشروع موسع يقدم قصة هاري بوتر من جديد في سلسلة درامية كبيرة.

وحتى الآن القرار النهائي بالعمل على هذا المشروع قد تم اتخاذه لحين الاستقرار على خطة عمل واضحة وجدول زمني تقدم به هذه السلسلة الدرامية.

عالم السحر والسحرة

وسلسلة أفلام هاري بوتر هي مجموعة أعمال سينمائية مقتبسة من روايات السحر التي تدور حول شخصية هاري بوتر، التي ابتكرتها الكاتبة الإنجليزية "جي كي رولينج".

وكل جزء من هذه السلسلة، طرحت منه رواية تحمل العنوان نفسه، كان الإصدار الأول لها في عام 1997، بعنوان هاري بوتر وحجر الفلاسفة.