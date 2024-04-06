انت الأن تتابع خبر دنيا سمير غانم تكشف سبب خسارتها وزنها وعمرها الحقيقي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت دنيا سمير غانم سر خسارة وزنها بشكل كبير، والذي ظهر واضحاً خلال ظهورها في "بودكاست بيج تايم" مع الإعلامي عمرو أديب.



وقالت النجمة المصرية إن ذلك بسبب المجهود الكبير الذي بذلته على المسرح أخيراً، في إشارة للمسرحية التي قدمتها خلال موسم الرياض 2024.



وأوضحت: "خسيت بسبب المجهود في المسرح، لما بشتغل مسرح بخس غصب عني لأن المسرحية التي قدمتها مؤخرًا فيها جري كتير جدًا.. المسرح مش سهل خالص لكن له متعة خاصة عن السينما والتلفزيون".



كذلك، تحدثت دنيا في اللقاء عن جوانب مختلفة من حياتها، لا سيما محنة فقدانها لوالديها النجم سمير غانم والنجمة دلال عبدالعزيز، حيث أكّدت أن صورة والديها خلال مرضهما لا تذهب من بالها، وأن حزنها عليهما لا يتجاوز.



وقالت: "لم أتجاوز حزني على رحيل أبي وأمي لأن الموضوع مش سهل، وبعد هذه التجربة اكتشفت أن الحزن مش زي ما بنقدمه في الأفلام نهائي، فكل إنسان بيحزن بطريقة".



وتابعت: "بعد رحيل والدي ووالدتي كنت عايزة أنزل أشتغل لأني طوال حياتي كنت متبرمجة أن الفن يعني هما، فكنت لما بشتغل بحس إنهم معي ودي كانت طريقة تعبيري عن حزني عليهما" .