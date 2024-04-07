المصائب لا تأتي فرادى.. تعرف على أحداث الحلقة الـ 11 من "كوبرا"

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت الحلقة الـ 11 من مسلسل "كوبرا" بطولة النجم محمد إمام، العديد من الأحداث المثيرة.



بدأت الحلقة الـ 11 بمواصلة ضباط الشرطة القبض على "كوبرا" ويلتقي" حازم "بالعمدة الفنان محسن منصور وأخبره أن هناك عدد من الأشخاص المجهولين حاولوا قتل "كوبرا" قبل هروبه منهم، وإنه قام بمساعدة أهل البلد كونه انتحل صفة طبيب يدعى "مصطفى حندوقة".



وتتصاعد الأحداث حيث قام "سيكا" بمهاتفة "حربي" الفنان أحمد عبد الحميد وأخبره أن "كوبرا" يريد مقابلته للاتفاق معه وخروجه من أزمته وطلب منه أن يقابله في ورشته إلا أن "حربي" رفض إلا أنه رفض وفي النهاية ويقرر الذهاب لمقابلته.

ويفيق شقيق" كوبرا " معتز هشام على خبر صادم وهو وفاة والدته.



وقام المعلم شيخون بخطف شقيقة "كوبرا" في محاولة لمعرفة مكانه والضغط عليه من أجل تسليم نفسه للشرطة.



أبطال مسلسل "كوبرا "

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم.

مواعيد عرض مسلسل “كوبرا” والقنوات الناقلة له

يعرض مسلسل "كوبرا" للنجم محمد إمام في تمام الساعة 10 مساء اليوم الأربعاء على قناة Mbc مصر ومنصة shahid ويعاد الساعة 10 صباحًا، ويعرض على قناة Mbc مصر 2 الساعة 1.30 صباحًا ويعاد الساعة 5 مساء.

شخصية محمد إمام في مسلسل" كوبرا "

ويقدم محمد إمام في "كوبرا" دراما شعبية تتخللها الكوميديا والأكشن، حيث يخوض رحلة هروب طويلة خلال شخصية شاب يدعى علي صالح المعداوي الشهير بـ "كوبرا" الذي يخرج من السجن ويأمل في بداية حياة جديدة ولكنه يجد مُعلمه السابق في عالم الجريمة "شيخون" يورطة في جريمة قتل ويفقد أمه وأخته ويضطر للتنقل بين عده مُدن للإختباء برفقة أصدقائه القُدامى أملًا في إثبات براءته.