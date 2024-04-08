تامر عبد المنعم يوضح حقيقة حديثه عن الفنانة نادية الجندي

القاهرة - محمد ابراهيم - أوضح الفنان تامر عبد المنعم حقيقه حديثه في برنامج “ العرافة” للاعلامية بسمة وهبة عن الفنانة نادية الجندي من خلال منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتب تامر معلقا :'كل ما هو منسوب اليا فيما يخص النجمة الكبيرة نادية الجندي بحلقتي مع بسمه وهبه العرافة كاااااااذب فانا لم اذكر او اقصد الفنانة ومع هناك اصرار من المواقع انهم يضعون عنوان كاذب والدليل محتوي الحلقة نفسها وما ذكرته علي لساني"

شن الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية هجومًا حادًا على رواد السوشيال ميديا وذلك تعليقًا على الأحداث الأخيرة التي جرت في مصر.



وكتب تامر عبدالمنعم منشورًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وقال:إلي رواد السوشيال ميديا إرحموا "صلاح" لأنه أكيد ما هربش من بطولة كل أمله إنه ياخدها، إرحموا الست نجاة لأن حقها تحس إنها لسه عايشة وحقها تفرح بالأجر اللي خدته".

وأضاف تامر عبدالمنعم:" كفاية هري وغل يودي في داهية ولو مش مصدقيني ارجعوا لهري ٢٥ يناير وشوفوا السوشيال ميديا عملت فينا إيه ".



من ناحية أخرى أقامت الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم حفلًا تاريخيًا وذلك لحلول عيد الميلاد المجيد تضامنًا مع الأخوة الأقباط تحت إشرف معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني والأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وهو أول مرة يقام هذا الحفل في هذه المناسبة.

