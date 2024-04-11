بعد تصدره الترند.. تعرف على إيرادات فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر إسم فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" تريند محركات بحث جوجل، نظرًا لتحقيق على نسبة إيرادات مرتفعة بلغت بنحو 618 ألف جنيه.



أحداث قصة فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"



وتدور قصته في إطار من الخيال والكوميديا حيث تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية حول زوجين تقع لهما العديد من المشاكل، إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية.

الإعلان الدعائي لفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة



طرحت الشركة المنتجة لفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم الأيام الماضية والذي احتوى على مجموعة من اللقطات الطريفة والكوميدية التي جمعت أبطال العمل.



أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة



ويضم الفيلم مجموعة من الفنانين الفنان هشام ماجد،

الفنانة هنا الزاهد،الفنان محمد ثروت، الفنان بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، الفنان طه دسوقي، الفنانة غادة إبراهيم، تأليف شريف نجيب، إخراج أحمد الجندي.

ويعد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة هو التعاون الثاني بين هنا الزاهد وهشام ماجد في السينما، حيث ينتظر الثنائي عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، وتم الانتهاء من تصويره قبل عدة أشهر.



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أبرزها فيلم" شقو “ من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح وفيلم” ع الماشي " من بطولة على ربيع وآية سماحة وكريم عفيفي.