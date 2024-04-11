نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيثم نبيل يطرح أغنية "مش فارقلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفنان هيثم نبيل لطرح أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "مش فارقلي"، حيث شارك " هيثم" جمهوره بصورة من بوستر الأغنية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:"مش فارقلي هيثم نبيل، ثالث أغاني ألبومي زي مان روتانا".



وأضاف:" والأغنية من كلمات كريم سامي، هيثم نبيل، ألحان هيثم نبيل، توزيع وماستر زووم، صولوهات محمود شاهي".

تعليقات الجمهور على منشور هيثم نبيل

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وكانت من بين أبرز التعليقات ألف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، تريند باكتساح، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال هيثم نبيل

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان هيثم نبيل أغنية "كان لينا ناس"، والتي تم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ضمن أغاني ألبومه الجديد زي زمان، وهى من كلماته وألحانه وتوزيع حسن النجار.

وأغنية "دب هب" من ألبوم "زي زمان"، وهي من كلمات كريم سامي، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع هشام البنا، والكليب من إخراج كامبا، والذي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.