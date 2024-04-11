نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الاعلان الترويجي لفيلم Do Aur Do Pyaar لفيديا بالان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الاعلان الترويجي الرسمي لفيلم Do Aur Do Pyaar احدث مشروع سينمائي شبابي يطرح للعرض في سينما بوليوود.

ونقل انديا توداي، الاعلان الترويجي الرسمي للفيلم الجديد، الذي يشهد علاقة رومانسية من بطولة نجمة بوليوود فيديا بالان.

وتتطلع النجمة الهندية الشابة كريتي سانون للمشاركة في بطولة فيلم سينمائي قادم، يكون بمشاركة النجمة فيديا بالان في دور البطولة.

ووفق انديا توداي، قالت سانون ان فيديا بالان هي اكثر نجمات بوليوود التي تتطلع للتعاون معها في المستقبل.

في الوقت نفسه، تستعد الممثلة الهندية الشابة كيريتي سانون لمشروع سينمائي جديد سيكون مستوحى من قصة حقيقية لأحد رموز الهند من النساء.

ووفق إندي توداي، الفيلم الجديد قد تجسد به كريتي سانونو شخصية باسم مينا كوماري، في فيلم لم يستقر على عنوانه الرسمي للآن، مع كونه لا يزال في طور كتابة السيناريو.

أيضا ذكر الموقع أن الفيلم سيكون من اخراج المخرجة الهندية التي غيرت مسار عملها من تصميم الازياء إلى الإخراج مؤخرا مانيش مالهوترا.

مشاريع جديدة في بوليوود

ويستعد الممثل الهندي الشاب فارون دهوان للتعاون مع مخرج فيلم Jawan، المخرج Atlee في عمل سينمائي جديد بعنوان VD18.

وبحسب موقع "إنديا توداي"، الفيلم تحدد موعد طرحه للعرض في صالات العرض الهندية، بتاريخ 31 مايو من عام 2024 المقبل، على أن يبدأ تصويره في وقت قريب.

وأعلن دهوان عن المشروع الجديد عبر نشره لستوري من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام دون الكشف تفاصيل تخص فريق العمل.

تحضيرات سلمان خان لـ Tiger 3

في الوقت نفسه، يعمل عدد من أبرز نجوم بوليوود على مشاريع افلامهم الخاصة، بما في ذلك نجم بوليوود الكبير سلمان خان، الذي يعمل حاليا على تصوير Tiger 3.

وأنضم لفريق عمل فيلم سلمان خان المنتظر Tiger 3 أحد المساهمين في صناعة فيلم Avengers: Endgame، منسق مشاهد الحركة "كريس بارنز".