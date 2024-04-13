عاجل: بعد وفاتها.. من هي الفنانة شيرين سيف النصر وما أبرز أعمالها ؟

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أحمد جودة - القاهرة - عاجل: بعد وفاة الفنانة شيرين سيف النصر.. من هي وما أبرز أعمالها ؟

أفجع خبر وفاة الفنانة المصرية شيرين سيف النصر، صباح اليوم السبت، 13 أبريل 2024، عالم الفن والجمهور العربي، تاركة وراءها إرثًا فنيًا غنيًا تميزت فيه بالأداء الطبيعي والتلقائي.

وكشف شقيقها، الفنان شريف سيف النصر، عن وفاتها عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث كتب: "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون".

نشاة الفنانة شيرين سيف النصر

ولدت الفنانة المصرية شيرين سيف النصر عام 1967، ونشأت بين مصر والأردن وحصلت شيرين على بكالوريوس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1991، وقادها القدر إلى فرنسا، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس خلال عمله في السفارة المصرية هناك.

أدرك فرنسيس موهبتها الفنية، فقدمها لعالم السينما، لتبدأ مسيرتها الفنية الناجحة في أوائل التسعينات.

مسيرة حافلة بالأعمال

تميزت شيرين سيف النصر بأدائها الطبيعي وتلقائيتها، مما جعلها نجمة من نجمات جيل التسعينات.

شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية المميزة، من أشهرها:

أفلام: غاضبون وغاضبات (1991)، سواق الهانم (1994)، أمير الظلام (2002)، يا مسافر بلا عنوان (1998).

مسلسلات: ومن الذي لا يحب فاطمة (1996)، اللص الذي أحبه (1997)، الوشاح الأبيض (2000).



اعتزالان

اعتزلت شيرين الفن للمرة الأولى عام 1996 بعد زواجها من رجل أعمال سعودي، لكنها عادت مرة أخرى للتمثيل بعد الطلاق.

وفي عام 2011، قررت ترك الفن نهائيًا بعد زواجها من طبيب أردني وهجرتها إلى الأردن.

الحياة الشخصية

تزوجت شيرين سيف النصر ثلاث مرات:

الأولى من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيم.

الثانية من المطرب مدحت صالح.

الثالثة من الطبيب رائف الفقي.



رحيل مبكر

توفيت الفنانة شيرين سيف النصر في 13 أبريل 2024، عن عمر يناهز 57 عامًا، تاركة وراءها إرثًا فنيًا غنيًا وذكريات جميلة في قلوب محبيها

كانت شيرين سيف النصر فنانة موهوبة قدمت للسينما والتلفزيون العديد من الأعمال المميزة.

رحيلها خسارة كبيرة للفن المصري، لكن أعمالها ستظل خالدة في ذاكرة الجمهور.