نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراسلة دوت الخليج تتحدث عن توعية الأطفال من خلال 'الدوبلاج' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت نهلة علام، مراسلة ‘دوت الخليج الفني’، ومقدمة فيديوهات الدوبلاج، ضيفة في برنامج "زينة بطعم البيوت" على القناة الثانية المصرية والذي يقدمه نخبة من مذيعات التلفزيون المصري.

وتحدثت “علام”، عن الهدف من المحتوى التي تقدمه وهي عبارة عن مقاطع فيديو "دوبلاج" تهدف لـ توعية الأطفال من خلال نشر وبث رسائل هادفة داخل المقاطع بشكل فكاهي لجذب الانتباه

وفي سياق متصل، كشفت "علام" عن تفاصيل اختيارها لهذا المحتوى وشرحت إنها تقدم شخصيات كرتونية مشهورة يحبها الأطفال مثل "حسونة" و"سندريلا" و"روبانزل" وغيرها من الشخصيات بطريقة مختلفة لتحاول بث القيم فيهم.

وختمت حديثها بإنها تتمنى أن يكون صوتها علامة مسجلة في عالم الدوبلاج وتصنع محتوى خاص بها يجذب الأطفال ويساعدهم في الإنغماس في طفولتهم بشكل إيجابي.