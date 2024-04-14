نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيتر ميمي يكشف عن كواليس إنتاج مسلسل "الحشاشين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل المخرج بيتر ميمي ضيفًا على برنامج كلمة أخيرة والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ONE، وعبر عن سعادته بنجاح مسلسل على الصعيد المصري والعالمي، والذي عرض ضمن موسم رمضان 2024، بأكثر من لغة في دول أخرى.

تصريحات بيتر ميمي

وكشف بيتر ميمي عن ميزانية الإنتاج للمسلسل، قائلًا: ميزانية مسلسل الحشاشين ضخمة، والتصوير كان في مصر ومالطا وكازخستان، وشركة الإنتاج لم تبخل بكل الإمكانيات، بدأنا العمل في الحشاشين من الصفر واستغرق عامين وفخور بيه، وكريم عبد العزيز لعب شخصية حسن الصباح من منطقة منضبطة جدًا، جمعت بين الشخصية الفذة والشيطانية في ذات الوقت للصباح.

وأكد بيتر ميمي أن الاستعداد للمسلسل بدأ من الصفر لأن تناول حقبة تاريخية بهذا الشكل، تطلب مجهود كبير وضخم، قائلًا: تنفيذ مسلسل في هذه الحقبة التاريخية كنا غير مؤهلين له، لذلك بدأت وإحنا معندناش حاجة من أدوات تلك الحقبة لا أسلحة ولا ملابس ولا مواقع تصوير، وبالتالي بدأنا من فكرة التصنيع، وكان مجهود كبير جدًا، تقريبا بدأنا من الصفر.

وأضاف بيتر ميمي: عملنا 30 حلقة بكل هذه التفاصيل، ده إنجاز كبير فيه ناس بتعمل عشر حلقات في سنة لكننا استطعنا تنفيذ هذا العمل من الصفر، ولمدة ثلاثين حلقة، ده توفيق كبير وبمستوى تقني كبير حضرنا سنة وقمنا بالتصوير من العام الماضي.

وتابع: كريم عبد العزيز لعب الدور من منطقة منضبطة جدًا لإن شخصية حسن الصباح، هي شخصية فذه لكنها في ذات الوقت شخصية شيطانية، حتى الشخص الشرير له جاذبية بدليل وجود أتباع له.

وعن كواليس إنتاج العمل والميزانية الضخمة التي تطلبها قال: أول ما كلموني عن العمل من شركة الإنتاج قلتلهم هاجي أقعد معاكم، لأني مكنتش عاوز أعمل أعمال 30 حلقة تاني، خاصة بعد تجربة الاختيار 1 و2 و3، وفي أول جلسة عمل جمعتني بشركة الإنتاج أول سؤال قلته إنتوا عارفين العمل ده محتاج ميزانية كام؟، وكانت الإجابة واضحة: عاوزين نعمل عمل صناعة مصرية نفخر بها، لم يبخلوا علينا بشيء، وتم توفير كافة الإمكانيات.

قصة مسلسل الحشاشين



الحشاشين مسلسل تاريخى تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ "الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعاديين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.



تفاصيل مسلسل الحشاشين





مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سارة الشامي، أحمد عبد الوهاب، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.