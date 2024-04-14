علي الطيب يدعم فلسطين بهذة الطريقة

القاهرة - محمد ابراهيم - دعم الفنان علي الطيب فلسطين من خلال صور له من لوكيشن مسلسل “ مليحة” عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتب الطيب معلقا:' اللهم انصر أهلنا في غزة

شارك الفنان علي الطيب في السباق الرمضاني بمسلسل "مليحة" والذي يعتبر من أكثر المسلسلات التي ينتظرها الجمهور نظرًا لمناقشته القضية الفلسطينية.

جسد خلال الأحداث شخصية دكتور هشام هلال، وهو طبيب يعمل في تخصص النساء والتوليد بمستشفى في ليبيا، وأحداث المسلسل تدور حول قصة أسرة فلسطينية، وتتناول الفترة ما بين عام 2002 حتى 2012 وما بعدها.

يعد مسلسل مليحة، أول عمل درامي يتم إنتاجه عن القضية الفلسطينية وأحداث العدوان على غزة التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر الماضي.

تدور أحداث المسلسل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في مدينة السلوم بمرسى مطروح، لكن بعد أحداث ليبيا تضطر الأسرة للعودة مرة أخرى إلى غزة، عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.

جسدت ميرفت أمين، خلال المسلسل دور والدة “دياب” الشاب الفلسطيني الذى يعيش في مصر.

سلط المسلسل الضوء على قصة حياة مليحة ومعاناتها تحت الاحتلال والصراعات القائمة في المنطقة، مع التركيز على واقع الحياة في فلسطين وتأثيرات الحروب على الأفراد والمجتمعات.