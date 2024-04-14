عبد الباسط حمودة يكشف عن كواليس أغنية "أنا مش عارفني"

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان عبد الباسط حمودة، من خلال برنامج ضيفي الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش عن كواليس أغنية أنا مش عارفني.





وقال:"أغنية أنا مش عارفني مكنتش هغنيها لولا أحمد عدوية".

وأضاف:" قولتله يعني إيه أنا مش عارفني أنا توهت مني، هو أنا رايح مولد ولا عيل صغير تايه، قالي بس غانيها ملكش دعوة ولما غنتها لفت العالم".

تفاصيل أغنية أنا مش عارفني



أغنية أنا مش عارفني، طرحت عام 2007 ضمن ألبوم ضربة معلم، الذي أنتجته شركة الأصدقاء، وهي من كلمات أمل الطائر وألحان وليد عبد العظيم.

كلمات أغنية أنا مش عارفني

أنا مش عارفني، أنا توهت مني أنا مش أنا، لا دي ملامحي ولا شكلي شكلي ولا ده أنا، أبص لروحي فجأة لقيتني، لقيتني تعبت من المفاجأة ونزلت دمعتي، يا دنيا كفيتي شمعي، يا ناس كترتو دمعي، والعمر راح هدر، كتبت الـ آه بقلمي، وبرده بقول قدر، حزين من صغر سني ومين على آه يعيني واخداني الخطاوي لسكة تائهة مني، أبص لروحي فجأة لقيتني، لقيتني تعبت من المفاجأة ونزلت دمعتي، قوليلي إيه مرايتي قوليلي إيه حكايتي تكونش دي نهايتي وآخر قصتي.

آخر أعمال عبد الباسط حمودة



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان عبدالباسط حمودة غناء تتر مسلسل “ المعلم ”، بطولة مصطفى شعبان، وضم العمل نخبة من ألمع نجوم الفن أبرزهم هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، إنتصار، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.