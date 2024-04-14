لهذا السبب.. شيرين سيف النصر تتصدر تريند جوجل في مصر والسعودية



القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر إسم الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر تريند محركات بحث جوجل في مصر والسعودية، نظرا لإنتشار خبر وفاتها.



أعلن شريف سيف النصر شقيق الفنانة شيرين سيف النصر عن وفاة شقيقته، حيث شارك "شريف" بمنشور

من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،



وأرفق بمنشور تعليقًا قال فيه:"توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين سيف النصر.. وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة".

وأضاف:"المراسم ستقتصر على ذلك فقط دون عزاء طبقا لوصيتها".



معلومات عن شيرين سيف النصر

يذكر أن شيرين سيف النصر من مواليد العام 1967، ولدت لأب مصري وأم فلسطينية، تخرجت عام 1991 في كلية الحقوق، عاشت في فرنسا هذه سنوات، والتقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك فى السفارة المصرية واكتشفها للعمل بالفن.

وشاركت في مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 1986، لتتوالى أعمالها في الدراما التلفزيونية، ومن أبرزها "غاضبون وغاضبات"، "من الذي لا يحب فاطمة".



أما في السينما فشاركت في العديد من الأعمال منها مع عمالقة الفن مثل "سواق الهانم" مع أحمد زكي وعادل أدهم، و"النوم في العسل" و"أمير الظلام" مع الزعيم عادل إمام.