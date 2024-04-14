في هذا الموعد.. عزاء الفنانة شيرين سيف النصر

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص رواد مواقع التواصل الاجتماعي على معرفة موعد عزاء شيرين سيف النصر، التي توفت أمس السبت في هدوء تام وتم دفنها في مقابر العائلة دون الإعلان رسميا وفقا لوصيتها.

وفاة شيرين سيف النصر

وأعلن شريف سيف النصر شقيق الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، خبر وفاتها عبى حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك”، قائلًا:" توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة الغير شقيقة الفنانه شيرين هانم إلهام سيف النصر تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك دون عزاء طبقًا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإن لله وإن اليه راجعون".

موعد عزاء شيرين سيف النصر

وبعد الإعلان عن عدم إقامة عزاء للفنانة شيرين سيف النصر، أعلنت أسرتها عن إقامة عزاءها، ومن المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل بعد صلاة المغرب بمسجد الحامدية الشاذلية.

أبرز أعمال شيرين سيف النصر

وشاركت الفنانة شيرين سيف النصر في مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 1986، لتتوالى أعمالها في الدراما التلفزيونية، ومن أبرزها "غاضبون وغاضبات"، "من الذي لا يحب فاطمة".

أما في السينما فشاركت في العديد من الأعمال منها مع عمالقة الفن مثل "سواق الهانم" مع أحمد زكي وعادل أدهم، و"النوم في العسل" و"أمير الظلام" مع الزعيم عادل إمام.