مهرجان هوليوود للفيلم العربي يعرض "الحريفة" ضمن دورته المقبلة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن مهرجان هوليوود للفيلم العربي، عن عرض الفيلم المصري "الحريفة" ضمن العروض الشرقية التي ستنطلق بفعاليات دورته الثالثة، والتي من المقرر أن تقام في الفترة من 17 إلى 21 إبريل 2024، في سينما لوك بجليندال في كاليفورنيا.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم ضمن المهرجان يوم السبت الموافق 20 إبريل الجاري، في تمام الساعة الـ 7 مساءً في سينما لوك بجليندال، ويعقبه مناقشة مع الجمهور تجمع بطل العمل نور النبوي، ومنتج الفيلم طارق الجنايني.

أحداث فيلم الحريفة

يشار إلى أن إيرادات فيلم "الحريفة" كانت قد تجاوزت الـ 70 مليون جنيه في شباك التذاكر المصري، وتدور أحداث العمل حول طالب تدفعه الظروف العائلية للانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية يتعرف من خلالها على مجموعة من زملائه من خلفيات أبسط من خلفيته الاجتماعية، وبعد انضمامه لفريق كرة القدم الخاص بهم يشارك في بطولة تغير حياتهم.

أبطال الفيلم

الفيلم بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، وغيرهم وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجنايني.

يشار إلى أن المهرجان كان قد أعلن عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، حيث تضم كل من المنتج طارق الجنايني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TVision Media Productions، كريم زريق، مؤسس ورئيس شركة Cedar Tree Productions، والممثل جهاد عبده، والمنتج والمخرج جورجي جوجو شمشوم، المدير التنفيذي ومدير البرامج لمهرجان الفيلم الآسيوي العالمي، فيما تترأس اللجنة ساندرين فوشر كاسيدي، المديرة الأولى لمهرجانات تنمية المواهب بكلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا.

وسبق ذلك الإعلان عن تكريم الفنانة إلهام شاهين، بجائزة عزيزة أمير، خلال الدورة الثالثة، كما أشار إلى أنه سيتم عرض فيلمها "خلطة فوزية" على هامش الفعاليات، وسيعقبه لقاء لها مع الجمهور.

يقام مهرجان هوليوود للفيلم العربي، ضمن فعاليات الاحتفال بشهر التراث العربي، بهدف خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام من المنطقة العربية وشمال إفريقيا للالتقاء والتطوير والإبداع، وخلق منصة معرفية لتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها.