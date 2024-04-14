كريم عبدالعزيز: دخلت شخصية حسن الصباح وأنا شايل كفني على إيدي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب النجم كريم عبد العزيز عن سعادته البالغة بنجاح شخصية "حسن الصباح" التي قدمها في مسلسل "الحشاشين" لأنه يعتبر تقديم تلك الشخصية هي مجازفة العمر قائلًا:" ألف حمد وشكر لله لإني بعتبر العمل ده مجازفة عمري، وهو أصعب الأدوار التي مرت علي وسوف تمر".

صعوبة دور حسن الصباح

تابع خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: جرى تصويره في لوكيشن قاعة الحكم من قلعة " الموت " التي تحصن بها الصباح مؤسس طائفة الحشاشين قائلًا:" الفنان ممكن يبقى عرضه إنه يقدم أدوار شر تاني لكن بمنظر وهيئة شخصية الصباح صعب لإنه ا من الأدوار اللي بتيجي مرة واحدة في العمر".



شبه مجازفته بأداء هذا الدور بمن يحمل كفنه على يديه قائلًا: " عشان كده بعتبر الدور ده مجازفة العمر وكأن حد شايل كفنه على إيده دخل على الكاميرا".

ردود أفعال الجمهور حول مسلسل الحشاشين

وعن ردود أفعال الجمهور وتغيرها على مدار الحلقات قال:" ردود الأفعال تطورت مع تطور الأحداث مع الشخصية في السياق الدرامي لإنه مع مرور الاحداث الشخصية تكتسب شراسة وشر وألهوية ذاتية وأنانية".



مراحل تغير شخصية حسن الصباح



وأردف: حسن الصباح في أول الحلقات غير آخر عشر حلقات هي اخر خمسة بها ومختلف في أخر حلقتين شخصية كان معمول ليها خط بياني لأنها رحلة منذ أن كان طفلًا حتى أصبح شابًا يافعًا ثم داعية شخصية صعبة ومركبة.

ولفت أن شخصية حسن الصباح المركبة كانت إستنزافًا وأنه في باديء الأمر عندما وصلت إليه أوراق العمل كان مرعوبًا لكنه في ذات الوقت ذكر أنه محظوظ لأن شخصية حسن الصباح كانت من نصيبه قائلًا:" فرقة الحشاشين شهدت كم هائل من الصناع والمنتجين والفنانين لتحقيقها عبر السينما فهي حدته عالمية غير مقتصرة علينا في مصر عرضت في سوريا في مسلسل وتركيا أيضًا والقنوات الأجنبية كاملة تحدثت عنها".

وواصل: "شخصية حسن الصباح حدوته عالمية والتعامل مع قصة دولية التعامل معها بيكون مختلف تمامًا".

