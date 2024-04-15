نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد زكريا وشاهيناز يتألقان في حفلهما بعيد الفطر.. صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا الفنان أحمد زكريا والفنانة شاهيناز حفلًا غنائيًا كبيرًا يوم الجمعة الماضية 12 من شهر إبريل الجاري، وجاء ذلك بمناسبة احتفالهم بعيد الفطر بأحد مولات القاهرة الكبرى.

تألق أحمد زكريا



وتألق أحمد زكريا، خلال الحفل مقدمُا باقة متنوعة من أشهر أغانيه ومنها “ليني بقى، بصبح عليك، عشرة على عشرة، أنا موافق، بنت مؤدبة”،وغيرها من الأغاني البهجة التي قدمها للهضبة عمرو دياب.

إشادة حضور الحفل بأداء شاهيناز

وقامت شاهيناز بغناء باقة متنوعة من أغانيها الشهيرة ومنها “قولي قولي، وكمان كمان، وحرمت أحبك للمطربة وردة، وحش الكون” والعديد من الأغاني المبهجة حيث أشاد الجميع بالتنوع الجميل المبهج من أمد زكريا وشاهيناز، وتمتع كل منهم بإستايل مختلف أدخل البهجة والسعادة على الحضور.

آخر أعمال أحمد زكريا

يذكر أن آخر أعمال أحمد زكريا كان طرحه أغنية "البطل" وهي من كلمات محمود هلال، ألحان محمود هلال، توزيع موسيقي مادو الفظيع، وإخراج ساهر.

ومن كلمات الأغنية: البطل اللي بحبها نجمه وعايز اوصلها متبروزه علي وضعها ومفيش م النوع دا اتنين عقلي ف تفصيلها انشغل سحراني وعملالي عمل حلاوتها احلى من العسل معرفش دي جتلي منين بتعدي بتعمل قلق دنا قلبي عليها ادلق عقلي من الدنيا اتسرق وبقيت علشانها بعيش دي حبيبتي خطر ع النظر معرفتش اخد حظر سحرتني ف لمح البصر وإني أشوف غيرها مفيش شكلها نزله من السما بصراحه دي مش هنا ولا عمري هشوف زيها ودي.

وكانت آخر أعمال شاهيناز طرحها أحدث أغانيها "وحش الكون" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الرقمية الموسيقية، وكانت الأغنية من كلمات محمد لقلق، ألحان محمد الفهد،وتوزيع محمد حريقة.