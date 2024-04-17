نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد حفل مروان بابلو وفريق كايروكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجتمع مغني الراب مروان بابلو مع فريق كايروكي في حفل غنائي ضخم بعنوان "المحطة"، يوم 19 مايو المقبل، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومن المقرر أن يقدموا خلالهم مجموعة من أبرز أغانيهم التي يحبها جمهورهم، وتعبر عن محطاتهم الفنية.



مشاركة أمير عيد في مسلسل دواعي سفر

ومن جانبه، يشارك الفنان أمير عيد حاليًا في مسلسل جديد بعنوان "دواعي سفر"، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة watch it لإلكترونية، بعد النجاح الكبير الذي حققه بمسلسل "ريفو".



أبطال مسلسل دواعي سفر

مسلسل دواعي سفر، بطولة أمير عيد، نادين، أحمد غزي، كامل الباشا، نادين، أيمن الشيوي وياسمين سمير، تأليف وإخراج محمد ناير.

آخر أعمال فريق كايروكي



والجدير بالذكر أن آخر أعمال فريق كايروكي، هو ألبوم روما، الذي تم طرحه مؤخرًا، وضم 12 أغنية، من بينهما ساموراي، زمن الكلام، جوني كاش، أنا نجم، بسرح وأتوه، روما، روبرتو.