نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة ياسمين عبد العزيز



وظهرت ياسمين عبد العزيز في الصور وهي ترتدي توب باللون الأسود، ونسقت معه بنطلون جينز، وتركت شعرها منسدلًا وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من قبل جمهورها.

وفي سياق آخر، تصدر اسم النجمين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز التريند مؤخرًا بعدما ألغى الثنائي متابعة بعضهما عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بعد فترة من إعلان انفصالهما منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر

وفي وقت لاحق كانت قد أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز انفصالها عن أحمد العوضي وكتبت عبر “إنستجرام”: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير”.

انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز



يذكر أن تم انفصال الفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في 16 يناير الماضي، بعد زواج عن قصة حب دامت لأكثر من خمس سنوات، وجاء خبر الطلاق صدمة للوسط الفني ومحبي النجميين، حيث جاء إعلان إنفصاله، بالتزامن مع يوم عيد ميلاد “وحش الكون”، وقام العوضي بنشر منشور عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة معلقًا:" تم الطلاق رسمي بيني وبين ياسمين، وبينا كل الاحترام والتقدير".

ومن جانبه، خرجت النجمة ياسمين عبد العزيز عن صمتها لتكذب الشائعات التي انتشرت بعد إعلان الانفصال وقالت: "أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخوني خلال 5 سنين جواز ولكن انفصالنا شئ قدري مش بإيدينا".