نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. حفل زفاف نجل محمد فؤاد في أحد الفنادق الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل الفنان محمد فؤاد بزفاف نجله، غدًا الجمعة، في أحد الفنادق الكبرى بمحافظة القاهرة، بحضور الأقارب والأصدقاء، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور كبير من نجوم الفن، وأيضًا من أصدقاء الفنان لمشاركته فرحته.

عودة محمد فؤاد إلى السينما

ومن ناحية اخري، كشف محمد فؤاد عودته لشاشات السينما من جديد، بعد غياب عن المشاركة في أعمال سينمائية خلال 19 عامًا، وقال فؤاد إنه سيعود للسينما من جديد بعمل فني سيتم كشف تفاصيله خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد غيابه عن السينما 19 عامًا، مشوقًا جمهوره لهذا العمل، ومتمنيًا أن يلقى إقبالًا من الجمهور.

أعمال محمد فؤاد في السينما

ويعد فيلم غاوي حب آخر فيلم قدمه محمد فؤاد على الشاشة، الذي تعاون فيه مع الفنانة حلا شيحة ورامز جلال، وعرض عام 2005، وحقق وقتها نجاحًا كبيرًا، وما زال العمل يعرض حتى الآن على الشاشات ونجح في استقطاب شريحة من الجمهور الذي تعلق بأعمال فؤاد، وجسد محمد فؤاد في فيلم غاوي حب شخصية شاب يدعى صلاح، وخلال أحداث العمل يقع في غرام حلا شيحة، ويحاول التقرب منها، وتدور أحداث العمل في القالب الرومانسي.

آخر أعمال محمد فؤاد الغنائية

والجدير بالذكر ان أغنية "علو السما" آخر أعمال محمد فؤاد الغنائية، وهي أغنية رومانسية ضمن فيلم "المطاريد" تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر سامي.

كلمات أغنية "علو السما"

الحلم اللي إنت شايفه صعب أطوله

بكرة يبقى ليّ بكرة أنوله

خطوة بس بيني وبين وصوله

دي هانت أوي

عندي حل مهما جات مشاكل

جوايا حد مجنون وعاقل

مين في الدنيا كان جاء لها كامل

إيه المشكلة؟

علو السماء هوصل أنا

مين قال هنا ده آخري، لالالالا

يا نجوم فوقي بكرة تذوقي

شغفي وشوقي وحلمي أنا، أنا

علو السماء هوصل أنا

مين قال هنا ده آخري، لالالالا

يا نجوم فوقي بكرة تذوقي

شغفي وشوقي وحلمي أنا، أنا

علو السماء هوصل أنا

مين قال هنا ده آخري لا

علو السماء هوصل أنا

مين قال هنا ده آخري، لالالالا (لالا)

يا نجوم فوقي بكرة تذوقي

شغفي وشوقي وحلمي أنا، أنا