دينا فؤاد تكشف سبب غيابها عن السينما

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة دينا فؤاد، سر غيابها عن السينما لمدة عامين، وذلك بعدما ازدادت تساؤلات الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وضعت شرط لـ عودتها من جديد.

وأكدت دينا فؤاد، أنها لن تعود إلى السينما إلا بشرط، أن تقدم عمل يليق بتاريخها الفني، وذلك بعدما حققت نجاح واسع في مسلسل اللي ملوش كبير، الذي عرض في السباق الرمضاني 2022، ومسلسل حق عرب 2024.

وأشارت "فؤاد" إلى أن هناك عدة أدوارا عرضت عليها، مضيفه أنها لا تتناسب مع مشوارها في السينما، وقررت تعود إلى السينما، إلا بدور يستفزها كفنانة، ويضيف إلى رصيدها الفني.

هل تعود دينا فؤاد إلى السينما؟

وتحدثت الممثلة دينا فؤاد، عن فكرة عودتها إلى السينما بعد غياب لعامين عنها، قائلةً: "مكثت لسنتين في منزلي، ولم أشارك في أي عمل درامي، بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "اللي مالوش كبير".



وأضافت دينا: "وعدت بعدها إلى الدراما من خلال شخصية "حنان" التي قدمتها في مسلسل "حق عرب"، بحيث استفزتني الشخصية، وشعرت بأنها ستضيف إلى رصيدي الفني، وكذلك السينما".



واختتمت دينا فؤاد حديثها، قائلة: "فلن أعود إليها إلا بعمل يليق بتاريخي الفني، فإذا وجدت عملًا يستفزني كممثلة، سأقدّمه على الفور، لأنني أتمنى العودة إلى السينما في أقرب وقت".

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة مسلسل حق عرب، كلًا من: أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، والعمل تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.