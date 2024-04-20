نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء تصوير فيلم "الهوى سلطان" استعدادًا لعرضه قريبًا بدور العرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المنتجة لفيلم “الهوى سلطان” عن انتهاء تصويره، استعدادًا لعرضه بدور العرض السينمائية في موسم الصيف.

فريق عمل فيلم “الهوى سلطان”



فيلم "الهوى سلطان" من بطولة منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

أحداث فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الاصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

وبجانب "الهوى سلطان" تنتهي حاليًا الشركة المنتجة له أيضًا من الانتهاء من تصوير فيلم "فرقة الموت" الذي لم يحدد ميعاد عرضه حتى الآن، وهو بطولة النجم أحمد عز، منة شلبي وآسر ياسين، عصام عمر وتأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.

أحداث فيلم فرقة الموت

وتدور أحداث فيلم "فرقة الموت" حول ضابط يتم اختياره (أحمد عز) ليقوم بتكوين فرقه للقضاء على سطوة خط الصعيد في مواجهة مباشرة مع الفنان آسر ياسين، في إطار أكشن تشويقي وينتمي لنوعية أفلام الحركة والإثارة.