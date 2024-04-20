نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيفي عبده لبرنامج "كلام الناس": أنا أصاحب الرجالة ومصاحبش الستات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة فيفي عبده خلال لقائها في برنامج "كلام الناس" من تقديم ياسمين عز عبر قناة mbc مصر، أنها تفضل أن يكون أصدقائها من الرجال لأن السيدات دائما يشعرن بالغيرة، وقالت: "أنا على طول راضية عن الرجالة وبحب الرجالة جدا، أنا أصاحب الرجالة ومصاحبش الستات يغيروا منك ويضيعوكي.. الرجالة يعاملوكي زي أختهم وتلاقي معاهم صدق ومش غيرانين منك ولا متضايقين، أنا بقول دايما الست تخلي بالها من الست اللي زيها".

تصريحات فيفي عبده في برنامج كلام الناس

وأكملت فيفي عبده: "أنا محدش يقدر عليا رجالة أو ستات، وهي الرجالة حلوة لكن أنا معنديش وقت ومفيش نفس، لكن الراجل سي السيد في البيت".. وخلال اللقاء توقعت فيفي عبده عودة موضة القوام الممتلئ للمرأة خلال الفترة المقبلة، بالرغم من انتشار عمليات التخسيس ونحت الجسم، وأضافت: "السيزون القادم هو الستات المدملكة، وشوفي الموديل كيم كارداشيان، هبلت العالم بجسمها، نفخت وبعدين خست، وهترجع تتخن تاني معندهاش مشكلة، عندها واحد ميكانيكي تحت رجلها خياط، يالا غرز يالا فك غرز، بس كاريزما وكلهم بيقلدوها".

أحدث أعمال فيفي عبده

ومن ناحية اخري، تستعد الفنانة فيفي عبده، لبدء تصوير مسلسلها الجديد «آخر الزمن» المقرر عرضه في الموسم الرمضاني، ويشارك في البطولة بجانب فيفي عبده كل من الفنان أحمد عبد العزيز، كمال أبورية، أحمد سلامة، محسن منصور، عزة مجاهد، إخراج أيمن فؤاد.

آخر أعمال فيفي عبده

يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده الفنية كان مسلسل "شغل في العالي"، الذي عرض في موسم رمضان 2022، مسلسل «شغل في العالي»، وحقق نجاحا كبيرا، بسبب الديو المميز الذي يجمع شيرين رضا وفيفي عبده، حيث خطف الثنائي الأنظار إليهما في رمضان في ظل المنافسة الشرسة التي شهدها موسم مسلسلات رمضان 2022، لكونه أول تعاون بينهما، بالإضافة إلى أنه أعاد الفنانة فيفي عبده إلى الماراثون الرمضاني بعد غياب عامين عن جمهورها ومحبيها، العمل من بطولة شيرين رضا وفيفي عبده ومروان يونس، بجانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي، ونجم كرة القدم ميدو، والعمل من اخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفى محرم.