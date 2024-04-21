نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هذا الطبيب يفجِّر مفاجأة صادمة.. الراحل صلاح السعدني أُصيب بهذا المرض والسبب غير متوقَّع "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعد الفنان الراحل صلاح السعدني، واحدًا من أعمدة الدراما المصرية لا سيما في الستينات، ولهذا فقد ترك أثرًا في قلوب مُحبِّيه، من مشاهدي الدراما المصرية، لا سيما من المصريين والعرب.

السبب غير متوقَّع

يعلن طبيب يعمل أستاذًا في جامعة عين شمس، في تخصص الأمراض العصبية، مجرًا مفاجأة حول حالة مرضية تعرَّض لها الفنان الراحل، وذلك عبر برنامج تليفزيوني شهير.

من أمراض الشيخوخة.. وهذا هو السبب

أوضح هذا طبيب في تصريحات لبرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد" الأعراض التي ظهرت على الفنان الراحل صلاح السعدني، مشيرًا إلى أن الغزارة في الأعمال الفنية التي قام بها الراحل كانت سببًا في إصابته بمرض ألزهايمر في آخر سنوات حياته. وأوضح الطبيب أن هذا المرض يتطلب عادة تدخلات طبية متعددة، لكن التطورات الطبية الحديثة قد ساهمت في تقليل شدته.

متى يظهرلا مرض ألزهايمر

وأكد الطبيب أن مرض ألزهايمر يظهر غالبًا عند الأشخاص فوق سن الخمسين، ولا يوجد وسيلة للوقاية منه، حيث يتمثل العلاج في تخفيف الأعراض وتقديم الرعاية الملائمة للمريض. وتابع الطبيب أن المرض يتسبب في تلف الدماغ وتدهور الوظائف العقلية، وقد يتم التنبؤ به من خلال أعراض مثل تدهور الذاكرة والقدرة على التركيز.

مرتبطة بكبر السن

وفيما يتعلق بحالة الفنان الراحل صلاح السعدني، فقد كان يعاني في السنوات الأخيرة من حياته من مرض ألزهايمر بجانب مشاكل صحية أخرى مرتبطة بكبر السن، وقد توفي عن عمر يناهز 81 عامًا، مما أثار حالة من الحزن في الوسط الفني والجماهير.