نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فتحي: بنعمل "هايفة" في أفلامنا مش كوميديا للأسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان أحمد فتحي، عن رأيه في فكرة الارتجال في الأعمال الفنية، وذلك خلال ندوة توجيه الممثل ضمن فعاليات ثاني أيام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.





وقال الفنان أحمد فتحي: “فكرة الارتجال مهمة جداَ لكن هي سلاح ذو حدين، وكل ماكان السيناريو محكم والشخصيات مكتوبة بطريقة جيدة جداَ، وهذا قليل حينما نراه خاصة في السينما التي انتمي إليها وهي الجماهيرية”.

وأكمل: "الارتجال لو مشي مع نسق السيناريو وشخصية الممثل تمام، فيوجد فرق بين الارتجال والهيافة".





وتابع: "احنا ساعات بنهيف بنهيص وهذا ليس ارتجال، والارتجال يجب أن يكون تحت مظلة المخرج، وعندي اعتراف في أعمال كثيرة نصور المشاهد تكون كلها ارتجالا، ولازم المخرج يوافق، والممثل يكون بارع وعنده وعي إنه يرتجل".





مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة يحتفي بالسينما الفلسطينية في دورته الثامنة

وفي سياق متصل يذكر أن السينما الفلسطينية كان لها نصيب في مهرجان أسوان لهذا العام، حيث يحتفي المهرجان في دورته الثامنة بالسينما الفلسطينية، فـ من المقرر أن يعرض 6 أفلام فلسطينية تعبر عن واقع المرأة الفلسطينية، وأبرز هذه الأفلام فيلم بعنوان "أنا من فلسطين" إخراج إيمان ظواهري، و"لو أخذوه" إخراج ليالي كيلاني، و"مستقبل مقطوع" إخراج علياء أرصغلي، و"سَرد" إخراج زينة رمضان، و"خيوط من حرير" إخراج الشهيدة ولاء سعادة، و"محاولة للنجاة" إخراج بشار البلبيسي.

نبذة عن مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة

يعد مهرجان أسوان الدولي من أهم المهرجانات السينمائية التي تقام على أراضي مصر، حيث أنه يسلط الضوء على الأفلام التي تهتم بمختلف قضايا المرأة في العالم أجمع ويعمل على إبراز قيمة ومكانة المرأة من خلال وتوصيل رسالة للمجتمع من خلال الأفلام التي يتم عرضها في المهرجان.