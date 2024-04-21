نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرح يوسف: 'الدرجات في الفن مش مطلوبة وضروري الممثل يكون طبيعي' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضرت الفنانة فرح يوسف، ندوة توجيه الممثل ضمن فعاليات ثاني أيام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.





وقالت فرح: "في جميع الأعمال كل واحد بيقوم بدوره لإنه لا يمكن الممثل أو المخرج أو غيره يوصل للذي يريده دون أن يعرف كل العناصر القائمة على العمل، وان كل حد يبقى عارف قيمة شغله وبيحترمه وبيقدره وبيتعاون معه، وكل من ف العمل من مهندس الصوت، والديكور، وغيره يشتركون حتى تخرج الرؤية الأخيرة للعمل وهي رؤية المخرج في النهاية".





وتابعت: "فكرة النجم وان ازاي تتعمل افلام أو مسلسلات للنجم، وهذا شائع في كل العالم، ومش حاجة غلط، ولكن لما يبقى إسمها لوحده فهذا يعد خطأ كبير، وهذا يعود بنا إلى فكرة السيناريو والكتابة، ان النجم دا ايا كان الدور الذي يقدمه بيجعل كل الشخصيات المشتركة معه في العمل تخدم عليه حتى يصل إلى عدد الساعات المطلوبة لعمل فيلم، وهذا ليس في صالح النجم ولا صناعة العمل".









وأضافت: "نقطة الأوديشن تجعل الفنان في بدايته متوتر فيجب ان يكون الفنان طبيعي ومش عامل حاجات مبالغ فيها وخاصة في شكله".





مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة يحتفي بالسينما الفلسطينية في دورته الثامنة

وفي سياق متصل يذكر أن السينما الفلسطينية كان لها نصيب في مهرجان أسوان لهذا العام، حيث يحتفي المهرجان في دورته الثامنة بالسينما الفلسطينية، فـ من المقرر أن يعرض 6 أفلام فلسطينية تعبر عن واقع المرأة الفلسطينية، وأبرز هذه الأفلام فيلم بعنوان "أنا من فلسطين" إخراج إيمان ظواهري، و"لو أخذوه" إخراج ليالي كيلاني، و"مستقبل مقطوع" إخراج علياء أرصغلي، و"سَرد" إخراج زينة رمضان، و"خيوط من حرير" إخراج الشهيدة ولاء سعادة، و"محاولة للنجاة" إخراج بشار البلبيسي.

نبذة عن مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة

يعد مهرجان أسوان الدولي من أهم المهرجانات السينمائية التي تقام على أراضي مصر، حيث أنه يسلط الضوء على الأفلام التي تهتم بمختلف قضايا المرأة في العالم أجمع ويعمل على إبراز قيمة ومكانة المرأة من خلال وتوصيل رسالة للمجتمع من خلال الأفلام التي يتم عرضها في المهرجان.