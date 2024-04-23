انت الأن تتابع خبر نانسي عجرم تشوق الجمهور لأعمال فنية جديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، جمهورها بعض اللقطات خلف الكواليس لمشاريعها الجديدة التي تعمل عليها، وسترى النور خلال الفترة المقبلة.



ونشرت نانسي عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، صورًا لها، وعلقت: اشتقتلكم.. لقد كنت خلف الكواليس، وأعمل على العديد من المشاريع.. نتطلع إلى مشاركتها معكم عندما تكون جاهزة!.



وتفاعل الجمهور مع تشويق نانسي عجرم بشكل واسع، معبرين عن حماسهم للأعمال الفنية المقبلة التي تعمل عليها الفنانة.



فنيا، أحيت الفنانة اللبنانية، آخر حفلاتها في السعودية على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات "موسم الرياض".



وعبرت نانسي عن حبها للجمهور السعودي الذي يبادلها المشاعر ذاتها بشكل كبير، مضيفة أن كل زيارة لها إلى المملكة تشعر فيها بسعادة أكبر من قبلها.



وأوضحت نانسي خلال مؤتمر صحافي على هامش الحفل أن لديها اهتماما دائما بسماع كلمات ولحن مناسبين، كما أن لديها رغبة بتسجيل أغنية باللهجة السعودية أو الخليجية.



وأضافت نانسي أن كل منطقة تزورها في السعودية تكتشف جمالها اللافت، وتحديدًا مدينة العلا، التي ستعود لها في زيارة سياحية بعد أن أحيت فيها حفلا غنائيا مؤخرًا .