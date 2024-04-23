عصام عمر يستأنف تصوير فيلم "فرقة الموت" مع أحمد عز

القاهرة - محمد ابراهيم - يستكمل الفنان الشاب عصام عمر تصوير فيلمه الجديد "فرقة الموت" مع الفنان أحمد عز وقد أعلن ذلك عصام عمر في تصريحات صحفية مؤخراً حيث صرح قائلاً: "سعيد برد الفعل على مسلسل مسار اجباري، واستأنفت مؤخراً تصوير باقي مشاهدي في فيلم "فرقة الموت" مع أحمد عز، أما مسلسلي مع غادة عبد الرازق "نص الشعب اسمه محمد" كان من المفترض أن نبدأ تصوير ولكن تم التأجيل إلى الشهر المقبل، وأواصل حالياً تحضير فيلم جديد".

آخر أعمال الفنان عصام عمر

وفي سياق متصل يذكر أنه قد شارك عصام عمر في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "مسار اجباري" مع أحمد داش وقد لقي المسلسل نجاحاً كبيراً وتصدر التريند خلال النصف الأول من شهر رمضان.

مسلسل "مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الاعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين الاذين يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب.

أعمال الفنان أحمد عز القادمة

يشارك الفنان أحمد عز في سباق عيد الأضحى 2024، بالجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، ويشارك في بطولة الجزء الثالث كلاً من الفنان أحمد عز وعمرو يوسف، وكريم قاسم، محمد ممدوح، ونسرين أمين وماجد الكدواني، وأسر ياسين ومن مفاجأت الجزء الثالث هو ظهور النجم كريم عبد العزيز كضيف شرف، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

ويعد الجزء الثالث هو الأضخم إنتاجيًا من الجزء الأول والثاني الذي طرحوا في 2015و2018، حيث أن ميزانية الفيلم 8 ملايين دولار ويعد هذا المبلغ كبير بالنسبة لإنتاج فيلم عربي، ومن المتوقع أن يحقق الجزء الثالث نجاحاً كبيراً.