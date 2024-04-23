محمد سامي يتعاون مع مي عمر في مسلسل رمضان ٢٠٢٥

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث المخرج محمد سامي عن وجود مسلسل لرمضان المقبل من بطولة زوجته الفنانة مي عمر وذلك بعد النجاح الذي حققته في مسلسل “ نعمة الافوكاتو”.

قال محمد سامي في تصريحات تليفزيونية:' هيكون مسلسل 30 حلقة إن شاء الله، ودلوقتي أنا في كتابة الحلقة الـ 17، وهتبقى شخصية مختلفة خالص عن اللي قدمتها مي.

تستعد الفنانة مي عمر لبدء تصوير مسلسل جديد تحت عنوان "ورد على فل وياسمين"، وذلك بعد نجاح مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عُرض في السباق الدرامي الرمضاني الماضي 2024.

يتكون من 15 حلقة، وسيتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وهو من تأليف السيناريست عمرو سمير عاطف، وجار التعاقد مع باقي الفنانين استعدادًا لبدء العمل التصوير

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حيث تجسد مي عمر، دور محامية اسمها نعمة، هى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، وتمر بالعديد من الأزمات خلال أحداث المسلسل، كما أنها ستظهر منفصلة عن زوجها الذي يقدم دوره أحمد زاهر، فتواجه نعمة الصعوبات حول مهنتها ومستقبلها المهني، كما تواجه نعمة بعض المؤامرات من قبل زملاء العمل.

ومن ناحية أخرى، حظيت مي عمر مؤخرًا على ردود أفعال واسعة بعد نجاح مسلسلها نعمة الأفوكاتو، الذي نافست به في سباق دراما رمضان 2024، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، عماد زيادة، سلوى عثمان، كمال أبو رية، طارق النهري، سامي مغاوري، ولبنى ونس، والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي، وظهرت مي عمر خلال العمل بشخصية المحامية نعمة أبو علب، والتي تدخل في العديد من الصراعات مع تتابع الأحداث، فيما قدم أحمد زاهر دور طليقها.