نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف موعد العرض الرقمي لفيلم Article 370 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدد الموعد الرسمي لطرح الفيلم الجديد للنجمة يامي جوتام بعنوان Article 370 للعرض إلكترونيًا عبر منصات البث الرقمي.

ووفق إنديا توداي، الفيلم يبدأ طرحه عرضه للمشاهدين في الهند عبر منصات البث الرقمي بداية من من نهاية إبريل الجاري، والفيلم الجديد كان من إنتاج شبكة نتفليكس وهو من إخراج أديتيا سوهاس جامبهالي.

جديد نتفليكس

وضمن أحدث أخبار مشاريع الرسوم المتحركة، كانت قد منحت شركة نتفليكس الضوء الأخضر للعمل على مشروع جديد مشتق من مسلسلها الناجح Stranger Things، سيكون أول عمل مشتق من المسلسل الدرامي الشهير.

ووفق "ديد لاين"، وافقت نتفليكس على إنتاج مسلسل رسوم متحركة مشتق من أحداث مسلسل Stranger Things، ليكون أول عمل مشتق من أحداث المسلسل الناجح.

هذه النسخة الكارتونية من المسلسل، سيتولى مهمة إنتاجها للتليفزيون "إريك روبيلز" منتج منفذ، ومعه شركة فلاينج بارك.

جديدأخبار Stranger Things

يأتي ذلك بعد أن أكد كتاب مسلسل "سترينجر ثينجز"، أن ما تردد حول تقديم عرض للممثلة الشابة مايلي بوبي براون للمشاركة في بطولة عمل سينمائي مشتق من أحداث مسلسل نتفليكس الناجح، كان مجرد شائعات.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، نفى الثنائي المؤلف للمسلسل الشهير، أن مايلي تلقت عرض لعمل سينمائي بهذا الشكل من الأصل.

وكانت قد كشفت مصادر مقربة من الممثلة الشابة مايلي بوبي براون، عن إنه ا رفضت عرض بقيمة 10 ملايين دولار، عرض عليها لصناعة فيلم سينمائي تشتق أحداثه من مسلسلها الناجح Stranger Things.

هذا المسلسل الذي قدم مايلي للجمهور، حين كانت لاتزال في سن الـ 11 حين عرض موسمه الأول في عام 2016، قالت مصادر مقربة من مايلي بوبي براون، أنها تتطلع لختام مشاركتها في هذا العمل، مع اقتراب طرح الموسم الخامس والختامي منه.