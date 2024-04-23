أحمد حلمي يشارك في مؤتمر ”إعلام صديق للطفولة” في أبوظبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 أبريل 2024 12:31 مساءً - كتب الفنان أحمد حلمي في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: سأتشرف بالمشاركة في مؤتمر "إعلام صديق للطفولة " في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك - ام الإمارات - حفظها الله، وتنظيم المجلس الأعلى للامومة والطفولة بالتعاون مع أربع منظمات دولية، بهدف إكساب الإعلامين خلفية معرفية حول حقوق الاطفال وقضاياهم الملحة وتمكين مهاراتهم من تفعيل وسائل الاعلام لحماية حقوقهم، لرفع مستوى الوعي لافراد المجتمع وصانعي القرار بقضايا الطفولة وحق حمايتهم.