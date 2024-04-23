نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثقافة الدقهلية تحتفل باليوم العالمي للتراث وتواصل لقاءاتها التوعوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم فرع ثقافة الدقهلية مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية لرواد مواقعه التابعة، ضمن برنامج الهيئة العامة القصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد بمناسبة باليوم العالمي للتراث، في إطار برامج وزارة الثقافة.

اليوم العالمي للتراث

وأقام قصر ثقافة نجيب سرور لقاء تناولت خلاله حسناء أنس سبب الاحتفال باليوم العالمي للتراث في 18 من إبريل، مشيرة أن الهدف منه هو نشر الوعي بالحفاظ على المواقع التراثية والأثرية من المخاطر والتهديدات التي تواجهها نتيجة الكوارث الطبيعية أو البشرية.

وفي سياق متصل نظم بيت ثقافة زكريا الحجاوي لقاء مماثلًا، أوضح خلاله علي زنكوك من المجلس الأعلى للأثار مفهوم التراث وأنواعه، مؤكدًا في ختام حديثه على أهمية الحفاظ على التراث المصري الأصيل من خلال الحفاظ على الأماكن الأثرية وترميمها وصيانتها.

أهمية الحفاظ على التراث

كما شهد بيت ثقافة الجمالية محاضرة بعنوان " أهمية الحفاظ على التراث" أوضح خلالها السيد السنان أن اليوم العالمي للتراث بمثابة رسالة للتذكير بأن المعالم الأثرية ليست مجرد كنوز محلية أو وطنية، بل جزءً من التراث المشترك للإنسانية يجب حمايته وتطويره.

التأخر العقلي مكتسب أم وراثي





من ناحية أخرى وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمر وفرج، من خلال فرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر، عقدت مكتبة العيادية محاضرة بعنوان "التأخر العقلي مكتسب أم وراثي" تحدث خلاله محمد السلاب عن مفهوم التأخر العقلي موضحًا أنه وضع معين من عدم اكتمال نمو الخلايا الدماغية أو توقف نموها خلال مرحلة معينة من مراحل الطفولة، كما تناول أسباب التأخر العقلي الوراثي والتي منها انتقال صفات وراثية سلبية من الآباء إلى الأبناء، واختتم حديثه بتوضيح الأعراض وطرق العلاج.

مكافحة الإدمان

فيما أعد بيت ثقافة أجا لقاء بعنوان "مكافحة الإدمان" بالتعاون مع مدرسة الثانوية للبنات، تحدث خلاله الشيخ محمد مصطفى، عن أنواع المخدرات وتأثيراتها السلبية على على الصحة النفسية والجسدية للشخص وأثر ذلك على علاقاته بالآخرين في المجتمع.

