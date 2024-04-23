الأوبرا تستضيف معرض جمعية المحافظة على التراث المصري

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أحمد جودة - القاهرة - تستضيف دار الأوبرا المصرية معرض جمعية المحافظة على التراث والمقام بعنوان (أم الدنيا) ويفتتح في السادسة مساء الأربعاء ٢٤ إبريل بقاعة صلاح طاهر بحضور المهندس ماجد الراهب رئيس مجلس إدارة الجمعية والدكتور طارق سليم والفنان نشأت مشرقي.

معرض جمعية المحافظة على التراث

يستمر المعرض حتى الثلاثاء 30 إبريل ويضم حوالى 50 عملًا فنيًا يتنوع ما بين رسم وتصوير فوتوغرافى ونحت لأكثر من 25 مبدع من أعضاء الجمعية.

معرض يوتوبيا

يذكر أن دار الأوبرا استضافت معرض تحت عنوان "يوتوبيا" للفنان الدكتور وليد جاهين بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية ويستمر حتى الإثنين 22 إبريل.

وضم المعرض 30 لوحة منفذة بالألوان الريتية ومستلهمة من قصة خيالية عن المدينة الفاضلة للفيلسوف والمفكر الانجليزي توماس مور ومقسمة إلى مجموعتين يضم كل منهما 15 عملًا ويتناولان جانبي الرواية المتمثلان في الشخوص والمشهد من ناحية وحماة المدينة الفاضلة من ناحية أخرى بأسلوب تشكيلي مميز.