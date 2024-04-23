نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة العرض المسرحي " السيرة سيرتنا" حكاية من حكايات السيرة الهلالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الفنان القدير أحمد الشافعي

رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، العرض المسرحي الغنائي “ السيرة سيرتنا ” على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون،العرض من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بقيادة الفنانة لبنى الشيخ.

عرض السيرة سيرتنا

يأتي العرض المسرحي تحت رعاية معالى وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني راعية الثقافة المصرية وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافى.

صناع مسرحية السيرة سيرتنا

مسرحية السيرة سيرتنا حكاية من حكايات السيرة الهلالية التى يعشقها الجمهور المصرى والعربى معا، بطولة كوكبة رائعة من فنانى مصر سيد جبر، أحمد أبو عميرة، إيمان رجائي، وائل إبراهيم، محمد الشربيني، أحمد الشريف، محمد عمر، علاء ابو زيد، دعاء الخولي، أحمد مصطفى، وشيرلي رؤوف، رولا مجدي، ماريا وائل، محيى الشاعر، محمد حيدر، أحمد إسماعيل، محمود جميل، حبيبة، سلمي، الحان صلاح مصطفى، استعراضات سيد البنهاوي، ديكور محمد خبازة، ملابس هبة جودة، استعراضات أشرف ابو حلاوة، مخرجان منفذان هشام إبراهيم، وأحمد شحاتة، مساعدو الإخراج هالة الصباح، سعاد الجوكر، محمود فراج، محمد خيري، أحمد صفوت، والعرض من تأليف وأشعار محمد الشاعر، ومن إخراج د. أشرف عزب.