عرض فيلم ڤوي ڤوي ڤوي الشهر المُقبل على منصة شاهد

القاهرة - محمد ابراهيم -



يعد فيلم ڤوي ڤوي ڤوي من بطولة نيللي كريم ومحمد فراج من الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا في جميع دور العرض السينمائي لعام 2023 حيث تم عرضه في سبتمبر الماضي.



منصة شاهد تعلن عن عرضها لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي قريبا

وقد أعلنت منصة شاهد عن عرضها لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي قريبا وتحديدًا في شهر مايو المُقبل، نظرًا لاعتباره واحد من أبرز وأهم الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا في موسم عرضه وقد حقق ايرادات كبيرة أيضا في شباك التذاكر بجميع دور العرض، حيث وصلت ايراداته إلى أكثر من 35 مليون جنيه، بالاضافة إلى فوزه بأكثر من جائزة مصرية.



قصة فيلم ڤوي ڤوي ڤوي

ينتمي فيلم ڤوي ڤوي ڤوي لفئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية حيث تدور قصة الفيلم في اطار اجتماعي مميز حول محمد فراج الذي يُجسد دور شاب يُدعى حسن والذي يجسد دور فرد أمن ينتمي إلى الطبقة الفقيرة ويحلم بالهجرة خارج مصر وكسب الأموال، ومن ثم يضطر إلى أن يتظاهر بأنه كفيف من أجل الانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين يشارك في بطولة كأس العالم ببولندا، وتجسد نيللي كريم التي تشارك في بطولة الفيلم مع محمد فراج بالمناصفة شخصية إنچي والتي تعمل كـ صحفية داخل الأحداث وتقوم بتغطية البطولة التي يشارك بها محمد فراج، وتدور باقي أحداث الفيلم في اطار كوميدي شيق.

أبطال فيلم ڤوي ڤوي ڤوي

يضم فيلم ڤوي ڤوي ڤوي عدد كبير من النجوم على رأسهم محمد فراج، نيللي كريم، طه دسوقي، بيومي فؤاد، حنان يوسف، أمجد الحجار، محمد عبدالعظيم، وآخرين من النجوم والعمل من تأليف واخراج عمر هلال.