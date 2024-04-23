انت الأن تتابع خبر كيف ردت زينة على انتقادات طارق الشناوي لها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ردّت الفنانة زينة بقوة على تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي بعد انتقاده لها.



وقالت زينة خلال لقائها في برنامج "الحكاية" الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "MBC مصر"،: "أنا قدّمت "الليلة واللي فيها"، والحمد لله كسّر الدنيا، وعندما أراد أن ينتقد العمل الفني قال: زينة أخيراً خرجت من مشاكلها، أنت مالك ومال الكلام ده؟ ما تتكلم عن العمل حتى نستفيد منك والجمهور كمان".



وأضافت: "قال زينة تركت البطولات المطلقة وهي زعلانة، لا أنا مش زعلانة الحقيقة، أنا بقدّم عمل مع نجوم كبار، أستاذ أحمد السقا اسم كبير جداً، وأستاذ باسم سمرة، وأستاذ طارق لطفي، والمخرج الناجح والمميز أستاذ أحمد خالد".



واختتمت زينة بالقول: "حضرتك بتتكلم عن العمل وموش عن طموحك الشخصي لي، أنا أعرف أنك بتحبني، لكن اتكلّم عن المشاهد اللي قدمتها وتكلّم بحيادية وقول نقد بنّاء حتى أستفيد منك، فليس من المقبول أن يكون هناك عمل وحضرتك تتكلم عن أمور شخصية عندي".



يُذكر أن مسلسل "العتاولة" هو بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، هدى الإتربي...، ومن إخراج أحمد خالد موسى .