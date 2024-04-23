الزعيم الصغير وصل.. محمد إمام يرزق بمولوده الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان محمد إمام عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن رزقه بمولوده الجديد عمر واصفًا الزعيم الصغير وصل حيث نشر صورة معلقًا عليها " {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ}

الحمدلله رب العالمين

عمر محمدإمام وصل بالسلامة

الزعيم الصغنن

اللهم أحفظه وباركلنا في جميع أطفالنا يارب ".

محمد إمام

آخر أعمال محمد إمام

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان محمد إمام مسلسل “ كوبرا ” الذي عرض بالسباق الرمضاني الماضي و حقق نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسلسل “ كوبرا ”

شارك في بطولة مسلسل “ كوبرا ” الفنان محمد إمام و الفنان محمود عبد المغني والفنان محمد ثروت والفنان القدير مجدي كامل الفنان أحمد عبد الحميد والفنانة منة فضالي والفنان أحمد بحر (كزبرة) والفنان معتز هشام وظهور خاص للفنانة مي عز الدين والفنانة تسنيم مطر وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

و في الجانب السينمائي كانت آخر أعماله فيلم “ أبو نسب ” بالتعاون مع الفنان القدير ماجد الكدواني والفنانة ياسمين صبري.