فن ومشاهير

"دم المصريين خط أحمر".. دياب يكشف عن شخصيته في "السرب"

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القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد دياب عن موعد طرح فيلم “السرب”، في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، والمقرر طرحه بالسينمات ابتداء من 1 مايو المقبل.

 

ونشر دياب البوستر الرسمي له في الفيلم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والذي ظهر خلاله مرتدي زي القوات المسلحة، وعلق: "العقرب،  انتظروني في فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر، دم المصريين خط احمر”.

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تفاصيل فيلم "السرب" 
 

تدور أحداث فيلم "  السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته  الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

 

ويشارك ببطولة فيلم " السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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