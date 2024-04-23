"دم المصريين خط أحمر".. دياب يكشف عن شخصيته في "السرب"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد دياب عن موعد طرح فيلم “السرب”، في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، والمقرر طرحه بالسينمات ابتداء من 1 مايو المقبل.

ونشر دياب البوستر الرسمي له في الفيلم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والذي ظهر خلاله مرتدي زي القوات المسلحة، وعلق: "العقرب، انتظروني في فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر، دم المصريين خط احمر”.

تفاصيل فيلم "السرب"



تدور أحداث فيلم " السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

ويشارك ببطولة فيلم " السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.