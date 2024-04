"المقامات".. أغنية جديدة لـ مسلم بتوقيع كالاز

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد الفنان مسلم لطرح أحدث أعماله الغنائة الجديدة، والتي تحمل اسم "المقامات"، ومن المقرر أن يتم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،

حيث شارك الشاعر محمود كالاز البوستر الرسمي للأغنية من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،



وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:" لون مقسوم على الفنان مسلم لحنا وكلام وتوزيع".

وأضاف:"المقامات أتمنى تعجبكم إن شاء الله من كلماتي محمود كالازا، ألحان مصطفى الشعيبي، توزيع زيزو فاروق".



آخر أعمال مسلم



والجدير بالذكر آخر أعمال مسلم غناء تتر مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، أغنية أحلى صدفة لمسلم وأوكا وريهام حجاج.

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /الليلة حظ وصدف.. نوره غطى النجف

لا الوضع اختلف.. يا محاسن الصدف

قدامي اسمك في الكلام بينط.. عندي تاريخك اعتبرني هيرو دوت

كمل فرار انت فار وأنا قط.. تحط الحصار مهما تفط تنط.. تفط تنط

معرفتنيش وأنا لابسة الماسك

أديك عيوني يا حبيبي just ask.. homework done بخلص task.. فلوس حاضره ولا إيلون ماسك

اتقابلنا فين وليه؟ بالصدفة.. أحلى صدفة ولا إيه؟ بالصدفة

خط مشيتك عليه مش صدفة.. ما تيجي نـ test DNA

شربوني حاجة عنبي.. سمعوني حاجة عزبي

الواد ده نوتي شكله لعبي.. لو هو علمي هقل أدبي

صدفة تجيبك فوق صدفة تاخدك تحت.. اصحى لو ريحت ركز لو سمحت

صدفة تديك طراوه صدفة تعورك وأو ا براوه عليك براوه تنحت فاتفسحت