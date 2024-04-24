تعرف على موعد عرض.. مسلسل نقطة سوداء بطولة أحمد فهمى وناهد السباعي

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى صناع مسلسل" نقطة سوداء" من بطولة أحمد فهمي وناهد السباعي من تصوير كافة مشاهد العمل خلال الفترة الماضية قبل انطلاق موسم رمضان 2024.

المخرج محمد أسامة يكشف عن موعد عرض" مسلسل نقطة سوداء "

وكشف مخرج العمل محمد أسامة في تصريحات صحفية عن المسلسل أنه من المقرر عرضه في مايو المقبل عبر قنوات MBC ومنصة شاهد، وسيتم تقسيمه إلى أكثر من جزء.

أبطال مسلسل “نقطة سوداء”

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، مكون من 45 حلقة، ومن بطولة أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي، أحمد خالد صالح، سماح أنور، هاجر أحمد، هدى الإتربي، أحمد بدير، أحمد مجدي، أشرف عبدالغفور، ومازن عبدالناصر، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.

ناهد السباعي وأحمد فهمي

آخر أعمال أحمد فهمي

وفي سياق آخر، يظهر أحمد فهمي ضيف شرف ضمن أحداث فيلم السرب من بطولة أحمد السقا، والمقرر عرضه يوم 1 مايو المقبل، بدور العرض السينمائي، بعد سلسلة من التأجيلات واجهها العمل خلال السنتين الماضيتين.

آخر أعمال ناهد السباعي

وشاركت ناهد السباعي في مسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد في دراما رمضان 2024، فيما تستعد لدخول عمل جديد خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مسلسل “محارب”يضم مجموعة كبيرة من النجومن وهم: حسن الرداد، ناهد السباعي، أحمد زاهر، ماجد المصرى، نرمين الفقى، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.