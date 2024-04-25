هل تعيش الفنانة غادة إبراهيم قصة حب في وقتنا الحالي؟.. الفنانة تجيب

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة غادة إبراهيم، أن هناك غيرة كبيرة بين نجمات الوسط الفني، وأنها من جيل الفنانة غادة عادل وإختفائها عن الساحة الفنية لفترة معينة يرجع للزواج وهو أمر بإختيارها.



وتابعت غادة إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة: "معنديش منافسة من جيلي، والزواج أخرني عن مشواري الفني وده كان بإختياري وبعدها مريت بشوية مشاكل، والزواج بيأخر الفنان عن مشواره وده عطلني".



وبسؤال غادة إبراهيم هل تعيش قصة قصة حب في وقتنا الحالي!؟، أجابت:"بأنها لا تستطيع أن تعيش دون الحب كونها برج العقرب.



وأختتمت غادة إبراهيم، حديثها بأنها تكره الرجل الذي يتصف بسمة الكذب وأيضا الرجل البخيل، ولا تستطيع أن تتعامل معه لأن الرجل البخيل سيكون بخيل في مشاعره وعواطفه وفي كلامه وتحب الرجل الكريم السخي.

موعد برنامج “تفاصيل”



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.