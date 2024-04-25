نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم النجمة بدرية طلبة تريند محركات بحث جوجل، نظرا لظهورها في حفل زفاف ابنتها سلمى.



حيث احتفل عدد كبير من نجوم الوسط الفني حفل زفاف سلمي ابنة الفنانة بدرية طلبة فى إحدى الفنادق الكبري فى القاهرة.

وشاركت الفنانة بدرية طلبة جمهورها اللحظات الأخيرة من التحضيرات لحفل زفاف ابنتها سلمي.

حيث نشرت بدرية طلبة صورة لها من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، من خلال خاصية الإستوري أثناء انتهائها من المكياج الخاص بها قبل بدء حفل الزفاف، وكتبت معلقة: “أنا أم العروسة”.

وحرصت بدرية طلبة، على تهنئة ابنتها قبل بدء مراسم الفرح، بتقبيل يديها فيما قامت ابنتها هي الأخري بتقبيل يد والدتها أمام الجميع.



تعليقات الجمهور على منشور بدرية طلبة



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، العروسة قمر شبهك بالظبط، ربنا يتمم على خير، ربنا يحميكم، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال بدرية طلبة



والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة بدرية طلبة فيلم "الملكة" من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس وتأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز.



أحداث فيلم الملكة

وتدور أحداث فيلم الملكة فى إطار كوميدى اجتماعى، حول شخصية "ماجدة"، لديها نادى رياضى وتتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدى للأحداث.



